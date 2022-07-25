Каждый день будут напоминать украинцам о ЗСУ: НБУ ввел в обращение новые монеты

Июль, 25 в 16:12

Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии Вооруженные силы Украины номиналом 10 грн при наличных расчетах как оборотные монеты.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Соответствующее решение было принято, учитывая многочисленные пожелания граждан.

— Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов ВСУ будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу, — отметили они.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передаваться банкам и СИТ-компаниям, реализация монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

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Отметим, что серию памятных монет специального выпуска НБУ основал в 2018 году.

Она насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта. Каждая из монет предполагала миллионный тираж изготовления. В настоящее время НБУ располагает около 5,5 млн штук таких монет.

Напомним, что недавно НБУ также ввел в обращение две новые памятные монеты Ой у лузі червона калина. Они посвящены украинской песне, которая в начале полномасштабной войны России против нашего государства стала символом несокрушимости украинского народа и объединила борцов за свободу Украины во всем мире.