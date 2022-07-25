Щодня нагадуватимуть українцям про ЗСУ: НБУ ввів в обіг нові монети

Липень, 25 в 16:12

Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії Збройні сили України номіналом 10 грн під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Про це повідомила пресслужба НБУ. Відповідне рішення ухвалили, зважаючи на численні побажання громадян.

– Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів ЗСУ щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободу, – зазначили вони.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуть банкам та СІТ-компаніям, реалізація монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

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Зазначимо, що серію пам’ятних монет спеціального випуску НБУ започаткував у 2018 році.

Вона налічує 14 пам’ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту. Кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення. Нині НБУ має близько 5,5 млн штук таких монет.

Нагадаємо, що нещодавно НБУ також ввів в обіг дві нові пам’ятні монети Ой у лузі червона калина. Вони присвячені українській пісні, яка на початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави стала символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України в усьому світі.