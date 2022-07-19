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Факты / Украина / Общество

Ой у лузі червона калина: Нацбанк выпустил новые патриотические монеты

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ой у лузі червона калина: Нацбанк выпустил новые патриотические монеты
Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты Ой у лузі червона калина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монеты посвящены украинской песне, которая с начала полномасштабной войны России против нашего государства стала символом несокрушимости украинского народа и объединила борцов за свободу Украины во всем мире, отмечают в Нацбанке.

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На аверсе монет изображены защитники разных поколений – казак, сечевой стрелок и воин ВСУ, поднимающие калину – символ Украины. Крона калины напоминает государственные границы Украины.

НБУ

На реверсе вверху продолжение строк песни: А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо! В центре изображен лист и ягоды калины.

Автором монет является киевский художник Дмитрий Кривонос. Скульпторы – Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

Памятные монеты Ой у лузі червона калина продолжают новую серию Бессмертная моя Украина.

Монеты номиналом 5 гривен сделаны из нейзильбера, а номиналом 10 гривен — из серебра.

Тираж монет из серебра – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году), из нейзильбера – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке).

Приобрести памятные монеты можно в: Укргазбанке, Радабанке, Таскомбанке, ПриватБанке.

Ранее Национальный банк ввел в обращение памятные монеты В единстве – сила, посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.

Источник: НБУ
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