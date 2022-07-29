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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Будет ли в Украине новый дефицит топлива – прогноз эксперта

Малиновская Ангелина, редактор ленты
АЗС
Фото: Depositphotos

В ближайшее время дефицита топлива в Украине не будет, однако осенью снова могут ввести ограничения на продажу бензина.

Об этом говорит ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

По его мнению, государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения, чтобы сбалансировать спрос и предложение, в том числе за счет поставок железнодорожным транспортом.

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 — По моим наблюдениям, государство так же будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит топлива в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ожидать не стоит, — заявил эксперт.

Однако, по его словам, осенью возможны ограничения по продаже бензина, “но они не будут более жесткими, чем 20 литров на один автомобиль”.

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Белявский считает, что дефицита дизельного топлива, скорее всего, не будет, хотя осенью повысится спрос со стороны аграриев.

 — Что касается газа, скорее всего, цены на него еще уменьшатся, — сказал он.

Источник: РБК-Украина

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