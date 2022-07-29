Чи буде в Україні новий дефіцит палива – прогноз експерта

Липень, 29 в 9:05

Найближчим часом дефіциту палива в Україні не буде, проте восени знову можуть запровадити обмеження на продаж бензину.

Про це говорить провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський.

На його думку, держава активно моніторить ринок нафтопродуктів та приймає необхідні рішення, щоб збалансувати попит та пропозицію, зокрема за рахунок постачання залізничним транспортом.

Зараз дивляться

– За моїми спостереженнями, держава також поставлятиме додаткові партії, щоб не виник дефіцит палива в перші місяці осені. Тому на гострий дефіцит очікувати не варто, – заявив експерт.

Однак, за його словами, восени можливі обмеження щодо продажу бензину, “але вони не будуть жорсткішими, ніж 20 літрів на один автомобіль”.

Білявський вважає, що дефіциту дизельного палива, швидше за все, не буде, хоча восени підвищиться попит з боку аграріїв.

– Щодо газу, швидше за все, ціни на нього ще зменшаться, – сказав він.

Джерело: РБК-Україна