Июль, 21 в 16:33

НБУ 21 июля впервые с начала полномасштабной войны Украины с Россией повысил официальный курс гривны – сразу на 25%, до 36,5686 грн, – тогда как с 24 февраля он был зафиксирован на уровне 29,25 грн за доллар.

Экономические эксперты отмечают, что такое повышение мгновенно негативно повлияет на цены на топливо. Сколько будет стоить бензин, автогаз и дизель в Украине после скорректированного курса НБУ – читайте в материале Фактов ICTV.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что ранее нефтепродукты покупались по тому курсу, который был зафиксирован.

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– И то, что сегодня за 50 грн/л, это то, что покупали за 29,25 и еще за него платился налог на добавленную стоимость и не платился акциз. Если сейчас что-то закупать по 36,6 грн – это +20% к цене. То есть то, что стоило 50 грн/л, сейчас будет стоить 60 грн/л. То, что дизель стоил 56-57 грн/л – сейчас будет стоить под 70 грн/л. Также вырастет стоимость всех товаров на полках магазинов, так как их тоже привозят, для этого нужно топливо, – рассказал эксперт.

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса также отмечает, что среди негативных последствий нового курса НБУ – цены на бензин, которые окажут эффект на стоимость всех потребительских товаров.

– Но вопрос о том, что Нацбанк действует в ситуации, когда у вас нет хорошего решения. Есть только плохое и очень плохое. И так будет до конца войны, – сообщил он в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Тем временем директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, который является ведущим экспертом по вопросам топлива, отметил, что повышение курса НБУ дает рост себестоимости топлива при котировках +10 грн/л бензина и дизтоплива и 5 грн на сжиженном газе.

– Так увеличится не цена на стелах АЗС, а закупочная стоимость у импортера, – обратил внимание он.

Что же касается АЗС, то у розничных сетей и оптовиков, по словам Куюна, был немалый запас прочности по марже, что позволило сначала залить рынок сжиженным газом, а в конце концов – и дизтопливом, и значительно улучшить ситуацию с бензином.

– Насыщение рынка привело к ожидаемому результату – острой конкуренции и падению цен. Автогаз подешевел на заправках за месяц на 25-30%. В отдельных регионах он ниже 29 грн/л. Дизтопливо потеряло в группе аналогично – почти на 20% в месяц. Снижение уже перекинулось на АЗС, – перечислил он.

По словам эксперта, на рынке ожидали, что в течение недели-двух цена на дизтопливо упадет до 45-48 грн/л, бензин мог удержаться за счет нехватки в поставках, которая все еще наблюдается.

Однако теперь, к сожалению, об ожидаемом понижении придется забыть.

– Фактически, валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. И, похоже, не только. Будет ли рост? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л), валютный фактор по нему ударил меньше, – утверждает Сергей Куюн у себя в соцсетях.

По дизтопливу, по его данным, удержать потолок в 58 грн/л будет тяжело, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л).

Сложнее всего будет с бензином – он в пределах 52 грн/л не удержится. Более вероятен – диапазон в 55-57 грн/л.

Эксперт подчеркивает, что рынок автоматически вернется в параметры госрегулирования, хотя есть нюансы.