Липень, 30 в 0:06

Україна спрямує $350 млн позики від Канади на соціальні та гуманітарні платежі.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Ці кошти надійдуть до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

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Мінфін розробив проєкт постанови для збільшення суми пільгового кредиту на 450 млн канадських доларів ($351 млн) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

Таким чином сума запозичень становитиме 1,45 млрд канадських доларів ($1,131 млрд). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Нагадаємо, що 17 червня до держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах.

Раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що уряд країни має намір запровадити нові санкції проти економіки Росії.