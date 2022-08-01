Август, 01 в 12:52

Депутат Верховной Рады от партии Голос Ярослав Железняк утверждает, что за июль в Украину ввезли 13 584 авто, госбюджет получил 1,72 млрд грн налогов.

Он напомнил, что июль стал первым месяцем, когда отменили льготы за ввоз евроблях.

Всего бюджет получил:

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Из ввозной пошлины – 384 млн грн.

Из акцизного налога – 263 млн грн.

Из НДС – 1079 млн грн.