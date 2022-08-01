Отмена льгот на ввоз авто: госбюджет пополнился на 1,72 млрд грн
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Депутат Верховной Рады от партии Голос Ярослав Железняк утверждает, что за июль в Украину ввезли 13 584 авто, госбюджет получил 1,72 млрд грн налогов.
Он напомнил, что июль стал первым месяцем, когда отменили льготы за ввоз евроблях.
Всего бюджет получил:
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- Из ввозной пошлины – 384 млн грн.
- Из акцизного налога – 263 млн грн.
- Из НДС – 1079 млн грн.
– Поступления превышают примерно в два раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение трех месяцев, – отметил нардеп.