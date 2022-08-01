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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Скасування пільг на ввезення авто: держбюджет поповнився на 1,72 млрд грн

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
авто, розмитнення авто, євробляхи
Фото: Depositphotos

Депутат Верховної Ради від партії Голос Ярослав Железняк стверджує, що за липень в Україну ввезли 13 584 авто, держбюджет отримав 1,72 млрд грн податків.

Він нагадав, що липень став першим місяцем, коли скасували пільги за ввезення євроблях.

Загалом бюджет отримав:

Зараз дивляться
  • З ввізного мита – 384 млн грн.
  • З акцизного податку – 263 млн грн.
  • Із ПДВ – 1079 млн грн.

– Надходження перевищують приблизно вдвічі весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом трьох місяців, – зазначив нардеп.

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