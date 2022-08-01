Серпень, 01 в 12:52

Депутат Верховної Ради від партії Голос Ярослав Железняк стверджує, що за липень в Україну ввезли 13 584 авто, держбюджет отримав 1,72 млрд грн податків.

Він нагадав, що липень став першим місяцем, коли скасували пільги за ввезення євроблях.

Загалом бюджет отримав:

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З ввізного мита – 384 млн грн.

З акцизного податку – 263 млн грн.

Із ПДВ – 1079 млн грн.