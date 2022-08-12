Август, 12 в 18:13

Украина рассчитывает на около $20 млрд от Международного валютного фонда, сейчас ведутся активные переговоры.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Он отметил, что Украина ожидает новую программу финансирования от фонда уже в ноябре.

– Да, мы находимся в активных переговорах. Недавно, к примеру, была встреча премьер-министра с руководителем европейского департамента МВФ. Единственная проблема – это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы, — сказал глава НБУ.

По словам Шевченко, в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, которые находятся в состоянии войны.

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— Мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап – более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы. Кроме того, средства от МВФ могут являться лишь частью пакета официальной поддержки Украины. К примеру, программа EFF 2015 года с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью общего пакета международной помощи в $40 млрд, — отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду (МВФ) о создании новой специальной программы финансирования.