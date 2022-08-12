Серпень, 12 в 18:13

Україна розраховує на близько $20 млрд від Міжнародного валютного фонду, наразі ведуться активні переговори.

Про це повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко. Він зазначив, що Україна очікує на нову програму фінансування від фонду вже у листопаді.

– Так, ми перебуваємо в активних перемовинах. Нещодавно, наприклад, була зустріч премʼєр-міністра з керівником європейського департаменту МВФ. Єдина проблема – це час. Зараз у світі період відпусток, на відміну від нас. Але я очікую, що вже у вересні ми матимемо більш чітке розуміння щодо програми, – сказав голова НБУ.

За словами Шевченка, у статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які перебувають у стані війни.

Зараз дивляться

– Ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді одразу треба проговорювати й наступний етап – більш довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки та структурні реформи. Крім того, кошти від МВФ можуть бути лише частиною пакету офіційної підтримки України. Наприклад, програма EFF 2015 року із запланованим фінансуванням $17,5 млрд була частиною загального пакету міжнародної допомоги в $40 млрд, – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.