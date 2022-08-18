Август, 18 в 13:14

Одно из ведущих международных рейтинговых агентств мира Fitch Ratings улучшило кредитный рейтинг Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Fitch, долгосрочный рейтинг платежеспособности Украины по обязательствам в иностранной валюте повышен с RD (ограниченный дефолт) до CC (вероятный дефолт).

Повышение рейтинга стало возможным благодаря согласию на реструктуризацию внешнего долга Украины со стороны владельцев евробондов.

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– Выплата почти $6 млрд основной суммы и процентов по еврооблигациям Украины была отсрочена на 24 месяца, что уменьшает давление на обслуживание ее внешнего долга на фоне сокращения международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций (по совокупной основной сумме), что превышает минимально необходимые 66,7%, — отметили в агентстве.

В то же время в Fitch подчеркнули, что рейтинг CC отражает риски устойчивости долга Украины, которые являются следствием полномасштабного вторжения РФ, а также сильное напряжение в украинской финансовой системе.

Аналитики рейтингового агентства считают, что война в Украине продлится до 2023 года. В результате государственный долг нашей страны может превысить 100% ВВП.

– Это увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономическое производство, а также усугубит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными. Так что, по нашему мнению, возможна более широкая реструктуризация государственного коммерческого долга, хотя сроки неопределенные, — уточнили в Fitch, предполагая, что это может произойти в 2024 году.

В сообщении отмечается, что рейтинг Украины отражает такие факторы, как: повышенный геополитический риск и риск безопасности; небольшие сокращающиеся международные резервы; слабые государственные финансы, огромные экономические и человеческие потери во время войны; высокая инфляция и макроволатильность.

Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 33% в текущем году с незначительным восстановлением на 4% в 2023-м. Инфляция же ускорится с 22,2% в июле до 30,0% к концу 2022 года, а также останется высокой в 2023 году (в среднем на уровне 20,0%).

Международные резервы Украины за четыре месяца сократились на $5,7 млрд.

По прогнозу Fitch, резкий рост расходов нашей страны, связанных с войной, приведет к рекордно высокому бюджетному дефициту. Общий государственный дефицит может возрасти до 28,6% ВВП в 2022 году и будет оставаться высоким в 2023 году (на уровне 21,9%) из-за продолжающихся военных действий и необходимости восстановления критической инфраструктуры.

Поэтому способность Украины удовлетворить свои потребности в финансировании будет в значительной степени зависеть от международной поддержки.

Агентство также считает, что перспективы политического урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны путем переговоров невелики. Маловероятно, что Киев уступит какую-то существенную территорию, тогда как Кремль продолжит преследовать цель подорвать суверенитет Украины.

– Непонятно, будет ли у какой-то из сторон достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту, – говорится в сообщении.

Как известно, 23 июля агентство Fitch ухудшило рейтинг Украины до преддефолтного (с CCC в C). А 13 августа Fitch снизило долгосрочный рейтинг Украины до RD.

Источник: Fitch Ratings