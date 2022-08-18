Серпень, 18 в 13:14

Одне з провідних міжнародних рейтингових агентств світу Fitch Ratings покращило кредитний рейтинг України.

Згідно з повідомленням пресслужби Fitch, довгостроковий рейтинг платоспроможності України за зобов’язаннями в іноземній валюті підвищено з RD (обмежений дефолт) до CC (імовірний дефолт).

Підвищення рейтингу стало можливим завдяки згоді на реструктуризацію зовнішнього боргу України з боку власників євробондів.

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– Виплату майже $6 млрд основної суми та відсотків за єврооблігаціями України було відтерміновано на 24 місяці, що зменшує тиск щодо обслуговування її зовнішнього боргу на тлі скорочення міжнародних резервів та гострих потреб у видатках, пов’язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%, – зазначили в агентстві.

Водночас у Fitch наголосили, що рейтинг CC відображає ризики стійкості боргу України, які є результатом повномасштабного вторгнення РФ, а також сильну напругу в українській фінансовій системі.

Аналітики рейтингового агентства вважають, що війна в Україні продовжиться до 2023 року. Унаслідок цього державний борг нашої країни може перевищити 100% ВВП.

– Це збільшить і без того величезні витрати на інфраструктуру та економічне виробництво, а також посилить інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Тож, на нашу думку, можлива ширша реструктуризація державного комерційного боргу, хоча терміни невизначені, – уточнили в Fitch, припускаючи, що це може статися в 2024 році.

У повідомленні зазначається, що рейтинг України відображає такі фактори, як: підвищений геополітичний ризик та ризик безпеки; невеликі міжнародні резерви, що скорочуються; слабкі державні фінанси, величезні економічні й людські втрати під час війни; високу інфляцію та макроволатильність.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться на 33% цього року з незначним відновленням на 4% у 2023 році. Інфляція ж прискориться з 22,2% у липні до 30,0% на кінець 2022 року, а також залишиться високою в 2023 році (в середньому на рівні 20,0%).

Міжнародні резерви України за чотири місяці скоротилися на $5,7 млрд.

За прогнозом Fitch, різке зростання витрат нашої країни, пов’язаних із війною, призведе до рекордно високого бюджетного дефіциту. Загальний державний дефіцит може зрости до 28,6% ВВП у 2022 році та залишатиметься високим у 2023 році (на рівні 21,9%) через триваючі військові дії та необхідність відновлення критичної інфраструктури.

Тож здатність України задовольнити свої потреби у фінансуванні значною мірою залежатиме від міжнародної підтримки.

Агентство також вважає, що перспективи політичного врегулювання розв’язаної РФ повномасштабної війни шляхом переговорів невеликі. Малоймовірно, що Київ поступиться якоюсь суттєвою територією, тоді як Кремль продовжить переслідувати мету підірвати суверенітет України.

– Незрозуміло, чи матиме якась зі сторін достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 23 липня агентство Fitch погіршило рейтинг України до переддефолтного (з CCC до C). А 13 серпня Fitch знизило довгостроковий рейтинг України до RD.

Джерело: Fitch Ratings