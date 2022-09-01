Подоляк о визите МАГАТЭ на ЗАЭС: За несколько часов можно было услышать только сказки Росатома

Российские войска совершили мощные обстрелы города Энергодар перед визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы замаскировать свои удары по АЭС.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Как известно, ЗАЭС находится возле временно оккупированного города Энергодар (Запорожская область). Сегодня на атомную станцию наконец-то прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Утром 1 сентября российские оккупанты обстреляли Энергодар и маршрут МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос, для чего россияне обстреляли Энергодар перед приездом миссии, Подоляк выделил четыре ключевых момента:

1. Это было элементом психологического давления на миссию МАГАТЭ.

– Они маскируются, хотят создать определенные сложности для самого МАГАТЭ, чтобы миссия психологически чувствовала себя немного в опасности. Когда человек находится в таком полупаническом настроении, он иначе воспринимает происходящее. И смотрит на тех же россиян, которые сопровождали миссию МАГАТЭ, как на людей, которые потенциально могут применить силу, — отметил советник руководителя ОПУ.

2. Оккупанты хотели замаскировать свои удары по атомной электростанции, которые они наносили в течение последних недель.

3. Россияне сегодня совершили атаку на Энергодар с вертолетов, а затем придумали историю о “десанте диверсантов”, чтобы замаскировать удары. При этом вместе с МАГАТЭ на Запорожской АЭС находилось определенное количество так называемых журналистов из РФ для создания нужной “картинки”. По словам Подоляка, перед визитом Россия должна была гарантировать этим представителям СМИ безопасность.

– Если бы российская сторона не гарантировала им безопасность, если бы Украина, например, “обстреливала”, то они не завозили бы туда такое количество журналистов, в том числе имеющих отношение к иностранным СМИ, аккредитованным в Москве, — объяснил он.

4. Когда приехала миссия МАГАТЭ, оккупанты ей показали какие-то остатки снарядов, якобы украинской стороны. Это все было постановкой, поскольку на самом деле российские войска обстреливают территории Энергодара, Никополя и ЗАЭС.

Прокомментировал Подоляк и то, что миссия МАГАТЭ находилась на Запорожской АЭС всего несколько часов. Он объяснил, что подобная инженерно-ядерная миссия имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит с управлением атомной станцией, есть ли радиационная опасность, в каком состоянии реактор.

В связи с этим Подоляк назвал странным такое непродолжительное пребывание представителей МАГАТЭ на АЭС.

– МАГАТЭ говорит о том, что оставит там определенное количество своих членов на постоянной основе. Будем смотреть. Но за два часа, и тем более когда возле тебя крутятся россияне, умеющие рассказывать о том, где что прилетело… Мне кажется, что за эти 2,5 часа, которые миссия в полном составе находилась на станции, можно было только послушать странные сказки в исполнении представителя Росатома, — заявил Подоляк.

Он также рассказал, что для предупреждения катастрофы на атомной электростанции нужно сделать несколько шагов:

первый – демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС;

второй – отвести все войска РФ хотя бы на 10-15 км от станции;

третий – если Россия этого не сделает, ввести оптимальные, жесткие санкции против атомной отрасли РФ;

четвертый – вместо заявлений МАГАТЭ и ООН нужно исключить Россию из всех этих организаций, чтобы агрессор не имел там влияния и права вето.

Подоляк также выразил мнение, что Россия не будет взрывать атомную электростанцию, поскольку тогда риски возникнут на территории самой РФ.

– Они работают на ЗАЭС именно с элементами демонстративного шантажа, не более того… Мы должны понимать, что интеллект у российской армии таков, что они действительно могут спровоцировать какие-то технологические катастрофы, но не столь масштабную, — подытожил Подоляк.

Как известно, в состав миссии МАГАТЭ, которая 1 сентября приехала на Запорожскую АЭС, вошли 14 международных экспертов. Возглавил ее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия приехала сегодня днем. А по состоянию на 18.00 в компании Энергоатом проинформировали, что Гросси уже покинул ЗАЭС, как и большинство членов делегации. На станции осталось пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружали привезенное оборудование и собирались продолжить работу. Ожидается, что они будут находиться на ЗАЭС до 3 сентября.

Гросси также пообещал рассмотреть вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей на станции.

В Энергоатоме ожидали, что по результатам работы миссии МАГАТЭ Запорожская АЭС будет демилитаризована и вернется под контроль Украины.

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