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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна запроваджує санкції проти корпорації Росатом

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна запроваджує санкції проти корпорації Росатом
Фото: Depositphotos

Міненергетики повідомляє, що Кабмін погодив запровадження санкцій проти російської держкорпорації Росатом. Уточнюється, що у списку опинилося понад 700 фізичних та юридичних осіб, які з нею пов’язані.

Відповідну заяву 2 вересня опублікували на сайті міністерства.

– Сьогодні він (Росатом. – Ред.) вже підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку, – зазначив міністр Герман Галущенко.

Повний список санкцій мають опублікувати трохи згодом.

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Ці обмеження пов’язані зі спробою корпорації вкрасти в України Запорізьку АЕС.

Зазначимо, що державна корпорація Росатом є одним із ключових суб’єктів російської економіки та важелем впливу і тиску у питаннях зовнішньої політики держави-агресора.

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