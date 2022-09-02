Україна запроваджує санкції проти корпорації Росатом

Вересень, 02 в 18:23

Міненергетики повідомляє, що Кабмін погодив запровадження санкцій проти російської держкорпорації Росатом. Уточнюється, що у списку опинилося понад 700 фізичних та юридичних осіб, які з нею пов’язані.

Відповідну заяву 2 вересня опублікували на сайті міністерства.

– Сьогодні він (Росатом. – Ред.) вже підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку, – зазначив міністр Герман Галущенко.

Повний список санкцій мають опублікувати трохи згодом.

Зараз дивляться

Ці обмеження пов’язані зі спробою корпорації вкрасти в України Запорізьку АЕС.

Зазначимо, що державна корпорація Росатом є одним із ключових суб’єктів російської економіки та важелем впливу і тиску у питаннях зовнішньої політики держави-агресора.