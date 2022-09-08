Сентябрь, 07 в 21:37

Благодаря поступлению финансовой помощи от западных партнеров в данный момент нет угрозы девальвации гривны.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона инвестиционный банкир Сергей Фурса, отвечая на вопрос, чего ждать от курса национальной валюты осенью.

Он объяснил, что за последний месяц котировки гривны практически не изменились: колебания происходили в пределах 20-30 копеек. На это влияет поступление значительных сумм западной помощи.

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– Сейчас мы получаем максимальный уровень западной помощи с начала войны. В августе мы получили $6 млрд при потребностях в $4 млрд. Это привело, в том числе, к росту резервов НБУ на $3 млрд, что является очень значимым. Поэтому прямо сейчас говорить о том, что гривна на пороге какой-то девальвации не приходится, – подчеркнул Фурса.

Он уточнил, что до конца 2022 года Украина будет ежемесячно получать в среднем $3-4 млрд помощи. Это должно полностью перекрыть потребности нашего государства. Именно поэтому сейчас ощутимого давления на валютный курс нет.

Хотя в целом давление на гривну будет сохраняться, пока идет война.

– Конечно, мы должны говорить, что, пока идет война, вообще давление на гривну будет. И потенциал для падения будет оставаться, пока идет война. Но это должно произойти в результате определенной совокупности факторов. Вот сейчас таких факторов мы не видим, – добавил Фурса.

Недавно в СМИ появилась информация, что Кабинет министров Украины может заложить в макроэкономический прогноз на 2023 год курс доллара по 50 грн и инфляцию на уровне более 30%.