Сентябрь, 02 в 12:25

Кабинет министров Украины может заложить в макроэкономический прогноз на 2023 год курс доллара по 50 грн и индекс потребительских цен (инфляцию) на уровне более 30%.

Об этом сообщает издание Экономическая правда со ссылкой на показатели макропрогноза Министерства экономики Украины, полученные из собственных источников.

По данным издания, правительство закладывает в макропрогноз курс доллара по 42 грн по состоянию на начало 2023 года. В то же время до конца следующего года гривна может девальвировать до 50 грн за доллар.

Согласно расчетам, ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 33,2%, а в следующем году должен вырасти на 4,6%.

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В Кабмине прогнозируют, что в Украине продолжится существенный рост потребительских цен. В частности, инфляция может составить 30,6% по итогам 2023 года, тогда как по состоянию на июнь 2022 она составляла 22,2%.

По расчетам министерства, уровень безработицы в следующем году должен составить 28,2%. В то же время средняя зарплата будет составлять 18 508 грн.

Как известно, на базе макроэкономических расчетов Минэкономики, как правило, формируется государственный бюджет на следующий год. Кабмин должен внести в Верховную Раду текст главного финансового документа страны не позже 15 сентября.

Макропрогноз необходим для расчета доходов и расходов в госбюджете.

Насколько реалистичен такой прогноз – мнение эксперта

Как отметил в комментарии Фактам ICTV инвестиционный банкир Сергей Фурса, это один из возможных вариантов прогноза, которые подготовило Минэкономики. И он вполне реалистичен.

– Минэкономики же не единственный прогноз подготовило, а несколько в зависимости от того, как будут развиваться боевые действия. В основном от этого сейчас зависит прогноз. Так что это один из вариантов реалистического прогноза, – объяснил Фурса.

Эксперт не исключает, что гривна в 2023 году действительно может девальвировать до 50 грн/доллар. В то же время Фурса уточнил, что курс может быть ниже или выше этого показателя. Все зависит от ситуации на фронте, продолжительности войны и западной финансовой помощи.

– Мы можем понимать только то, что пока идет война – давление на гривну сохранится. Означает ли это, что курс гривны обязательно будет 50? Нет, не означает. Может ли он быть таким? Может. Может ли он пойти дальше? Может. Это сейчас полностью зависит от продолжительности войны и от того, сколько денег мы получим от западных союзников. И многие другие вещи, из-за которых мы сейчас не можем сделать базовый прогноз, — подчеркнул инвестиционный банкир.

Сергей Фурса добавил, что Министерство экономики подготовило прогнозы, в том числе и для того, чтобы активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом.

– Поэтому указанный прогноз можно рассматривать как формально один из вариантов для того, чтобы удовлетворить требования МВФ, – подытожил эксперт.

Как известно, Украина ведет переговоры с МВФ по новой программе финансирования и рассчитывает получить около $20 млрд.

Согласно прогнозу Национального банка Украины, до конца 2022 года инфляция будет ускоряться и достигнет показателя 31%, а падение реального ВВП составит 33,4%.

Источник: Экономическая правда