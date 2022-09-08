Вересень, 07 в 21:37

Завдяки надходженню фінансової допомоги від західних партнерів наразі немає загрози девальвації гривні.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону інвестиційний банкір Сергій Фурса, відповідаючи на запитання, чого чекати від курсу національної валюти восени.

Він пояснив, що протягом останнього місяця котирування гривні практично не змінилися: коливання відбувалися в межах 20-30 копійок. На це впливає надходження значних сум західної допомоги.

Зараз дивляться

– Зараз ми отримуємо максимальний рівень західної допомоги від початку війни. В серпні ми отримали $6 млрд при потребах в $4 млрд. Це призвело, в тому числі, до зростання резервів НБУ на $3 млрд, що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації, не доводиться, – наголосив Фурса.

Він уточнив, що до кінця 2022 року Україна щомісяця отримуватиме в середньому $3-4 млрд допомоги. Це повинно повністю перекрити потреби нашої держави. Саме тому зараз суттєвого тиску на валютний курс немає.

Хоча загалом тиск на гривню зберігатиметься, доки триває війна.

– Звісно, ми повинні говорити, що, поки триває війна, взагалі тиск на гривню буде. І потенціал для падіння буде залишатися, допоки триває війна. Але це має статися в результаті певної сукупності факторів. От зараз таких факторів ми не бачимо, – додав Фурса.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що Кабінет міністрів України може закласти в макроекономічний прогноз на 2023 рік курс долара по 50 грн та інфляцію на рівні понад 30%.