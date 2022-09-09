Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Бизнес и финансы

Инфляция за год достигла 23,8%: как изменились потребительские цены в августе

Валентина Летяк, редактор ленты
Инфляция за год достигла 23,8%: как изменились потребительские цены в августе
Фото: Depositphotos

Потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем составили 1,1%, с начала года – 19,5%, в годовом измерении – 23,8%, сообщает Государственная служба статистики.

По ее данным, базовая инфляция в августе по отношению к июлю составила 2,1%, а с начала года – 15,1%.

В августе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,7%.

Сейчас смотрят

Больше всего подорожали яйца – на 15,4%, сахар, сало, свинина, фрукты, рис, рыба, мясо птицы, безалкогольные напитки – на 6,4-2,5%.

Однако на 13,9% подешевели овощи, а говядина и подсолнечное масло – на 0,3%.

Цены на табачные изделия повысились на 1,7%, на алкогольные напитки – на 0,7%.

Обувь стала дешевле на 2,1%, одежда – на 1,9%.

В то же время бытовая техника прибавила в цене 5%, преимущественно из-за повышения цен на плиты на 9,4%, на холодильники – на 9,1%, на обогреватели и кондиционеры – на 8,1%, на стиральные машины – на 7,4% и на пылесосы – 7,3%.

Топливо и масла подешевели на 3,9%.

Читайте
Доллар по 50 грн и инфляция свыше 30%: Кабмин подготовил макропрогноз на 2023 год

Источник: Госслужба статистики Украины
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка