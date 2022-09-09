Инфляция за год достигла 23,8%: как изменились потребительские цены в августе

Сентябрь, 09 в 19:44

Потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем составили 1,1%, с начала года – 19,5%, в годовом измерении – 23,8%, сообщает Государственная служба статистики.

По ее данным, базовая инфляция в августе по отношению к июлю составила 2,1%, а с начала года – 15,1%.

В августе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,7%.

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Больше всего подорожали яйца – на 15,4%, сахар, сало, свинина, фрукты, рис, рыба, мясо птицы, безалкогольные напитки – на 6,4-2,5%.

Однако на 13,9% подешевели овощи, а говядина и подсолнечное масло – на 0,3%.

Цены на табачные изделия повысились на 1,7%, на алкогольные напитки – на 0,7%.

Обувь стала дешевле на 2,1%, одежда – на 1,9%.

В то же время бытовая техника прибавила в цене 5%, преимущественно из-за повышения цен на плиты на 9,4%, на холодильники – на 9,1%, на обогреватели и кондиционеры – на 8,1%, на стиральные машины – на 7,4% и на пылесосы – 7,3%.

Топливо и масла подешевели на 3,9%.