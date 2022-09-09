Інфляція за рік сягнула 23,8%: як змінилися споживчі ціни у серпні

Вересень, 09 в 19:44

Споживчі ціни в Україні у серпні порівняно з липнем становили 1,1%, з початку року – 19,5%, у річному вимірі – 23,8%, повідомляє Державна служба статистики.

За її даними, базова інфляція у серпні щодо липня становила 2,1%, а з початку року – 15,1%.

У серпні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

Зараз дивляться

Найбільше здорожчали яйця – на 15,4%, цукор, сало, свинина, фрукти, рис, риба, м’ясо птиці, безалкогольні напої – на 6,4-2,5%.

Проте на 13,9% подешевшали овочі, а яловичина та соняшникова олія – на 0,3%.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 1,7%, на алкогольні напої – на 0,7%.

Взуття стало дешевшим на 2,1%, одяг – на 1,9%.

Водночас побутова техніка додала в ціні 5%, переважно через підвищення цін на плити на 9,4%, на холодильники – на 9,1%, на обігрівачі та кондиціонери – на 8,1%, на пральні машини – на 7,4% та на пилососи – на 7,3%.

Пальне та мастила подешевшали на 3,9%.