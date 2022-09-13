Сентябрь, 13 в 14:39

Уже известно, что ВНО в 2023 году будут проводить в обычном формате. Перечень обязательных предметов, которые нужно сдавать на ВНО-2023, уже выложили на сайте МОН. Список обязательных предметов на ВНО смотрите в материале ICTV.

Обязательные предметы ВНО-2023: перечень

В 2023 году будет один обязательный предмет – украинский язык. По приказу МОН, вторым обязательным предметом на ВНО будет тот, который установит сам вуз. Однако ученик также будет иметь право выбора. На выбор даются два предмета: история Украины и математика (профиль).

Если один из этих предметов есть в перечне для поступления, его будут оценивать по шкале 100-200 баллов. А вот если будущему студенту эти два предмета для поступления не нужны, знания по истории и математике будут проверять на госаттестации. В таком случае для оценивания результатов будут использовать 12-балльную систему.

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Важно, что в 2023 году будущие студенты смогут пройти ВНО за счет государства (до пяти предметов).

Полный перечень предметов, по которым в 2023 году проводится ВНО:

Языки: украинский, английский, испанский, немецкий и французский.

Литература: украинский язык и литература.

Другие предметы: математика, история Украины, биология, география, физика и химия.

ВНО в 2023 году будет проводиться с 22 мая по 14 июля.