Вересень, 13 в 14:39

Уже відомо, що ЗНО у 2023 році проводитимуть у звичайному форматі. Перелік обов’язкових предметів, які потрібно складати на ЗНО-2023, вже виклали на сайті МОН. Список обов’язкових предметів на ЗНО дивіться у матеріалі ICTV.

Обов’язкові предмети ЗНО-2023: список

У 2023 році буде один обов’язковий предмет – українська мова. За наказом МОН другим обов’язковим предметом на ЗНО буде той, який встановить сам виш. Проте учень також матиме право вибору. На вибір даються два предмети: історія України та математика (профіль).

Якщо один із цих предметів є у переліку для вступу, його оцінюватимуть за шкалою 100-200 балів. А от якщо майбутньому студенту ці два предмети для вступу не потрібні, знання з історії та математики перевірятимуть на держатестації. У такому разі для оцінювання результатів будуть використовувати 12-бальну систему.

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Важливо, що в 2023 році майбутні студенти зможуть пройти ЗНО за рахунок держави (до п’яти предметів).

Повний перелік предметів, з яких 2023 року проводиться ЗНО:

Мови: українська, англійська, іспанська, німецька та французька.

Література: українська мова та література.

Інші предмети: математика, історія України, біологія, географія, фізика та хімія.

ЗНО у 2023 році проводитиметься з 22 травня до 14 липня.