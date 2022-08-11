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Куда поступают украинские абитуриенты: Шкарлет назвал три самые популярные специальности

Юлия Соколова редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

В этом году наибольшим спросом среди украинских абитуриентов традиционно пользуются три специальности – право, филология и ІТ-технологии.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Глава Минобразования напомнил, что в 2020-2022 годах в структуре госзаказа значительное внимание уделено “профессиям будущего” — инженерным высокотехнологичным специальностям.

– Но по спросу традиционно наиболее активные специальности – это право, филология и IТ-специальности, – подчеркнул Шкарлет.

Он также проинформировал, что во время вступительной кампании-2022 есть значительный спрос на такие специальности, как “психология” (подано более 11 тыс. заявлений) и “педагогика” (почти 9 тыс. заявлений).

Как известно, в этом году абитуриенты сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ), заменивший внешнее независимое оценивание. Тестирование состоит из трех дисциплин: украинский язык, математика, история Украины.

Основная сессия НМТ продолжалась с 22 июля по 4 августа. В ней приняли участие 187 345 абитуриентов в более чем 250 населенных пунктах Украины и более чем в 40 городах Европы.

Дополнительная сессия состоится с 16 по 20 августа, а специальная – с 12 по 16 сентября. Они ничем не будут отличаться от основной.

В условиях войны абитуриенты с особо опасных территорий будут сдавать вступительные экзамены в форме индивидуального устного собеседования.

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