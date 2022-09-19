Вересень, 19 в 14:00

Багато українців готуються до складної зими, утеплюючи квартири та шукаючи альтернативні джерела тепла. Зекономити на опаленні допоможе індивідуальний лічильник тепла. У Київтеплоенерго розповіли, як контролювати витрати на опалення і як встановити лічильник тепла.

Лічильник тепла допомагає не тільки раціонально використовувати теплову енергію, а й контролює витрати на опалення.

Як встановити індивідуальний лічильник тепла:

Спершу дізнайтеся, чи можна у вашому будинку встановити індивідуальний лічильник тепла. Це залежить від типу будинкової системи опалення. Встановити прилад обліку тепла можна лише в будинках із горизонтальною системою.

Знайдіть ліцензовану компанію, яка проведе обстеження системи опалення в квартирі та складе Акт технічної можливості на встановлення приладу обліку.

Отримайте погоджений Акт.

Де і коли забрати документ, вас поінформує спеціаліст Київтеплоенерго або Центру комунального сервісу.

Після цього можете замовити монтаж. Його виконує компанія, що має дозвіл на відповідні роботи.

Останній крок – замовте опломбування та постановку лічильника на облік. Для цього зверніться у Центр комунального сервісу за телефоном (044)247-40-40.

Для встановлення лічильника не потрібно розробляти проєктну документацію (ст.4 наказу Мінрегіону №205 від 09.08.2018р). А за розгляд Акта технічної можливості, опломбування та постановку приладу обліку на абонентський облік КП Київтеплоенерго не стягує додаткову плату. Кожні 4-5 роки, залежно від моделі, необхідно проводити повірку теплового лічильника.