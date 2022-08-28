Готовятся к худшим сценариям: сможет ли Украина пережить зиму без отопления

Украинцев готовят к чрезвычайно сложному отопительному сезону 2022/2023. В Минэнерго уверяют, что запасов угля у нас накопили в 2,5 раза больше, чем нужно. Но с газом сложнее – до необходимых 19 млрд кубов мы еще не дошли.

Сейчас только дискутируют о понижении температуры в квартирах зимой, как в Европе, но решения еще нет. Также, переживем ли холода зависит от руководителей на местах — от подготовки сети, закупок альтернативного отопления и проработки возможных сценариев из ОСМД.

Ведь чем ближе к морозам, тем активнее россияне намеренно будут уничтожать критическую инфраструктуру. Хотя здесь Кабмин готовит запасные варианты.

— Правительство планирует закупить резервный объем оборудования, которое временно сможет обеспечить теплом за счет модульных котельных, энергией за счет мощных генераторов, — сообщает министр развития общин Украины Алексей Чернышев.

Одним из первых информационную кампанию перед зимой начал Львов — уже закупили буржуйки и дрова для отопления пунктов обогрева и укрытий, также советуют львовянам, чем стоит запастись к морозам. Мэр Андрей Садовый говорит, что уже наработали план действий, если враг покинет город без газа или света.

Готовятся к отопительному сезону 2022/2023 и в столице. В настоящее время инспектируют сети в жилых районах – тепловые и электрические. Признают, проблем много. К октябрю обещают привести все в порядок. Дополнительных ограничений, как в Европе, пока внедрять тоже не будут. Надеются на осознанность киевлян.

– Я думаю их уговаривать не надо будет. Если они будут потреблять газ по рыночной цене, это будет очень дорого и все будут экономить без напоминаний, – отмечает замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Специалисты настаивают, чтобы органы местного самоуправления позаботились об обустройстве пунктов обогрева на зиму, и это должны быть не просто тенты на улице. План Б на всякий случай необходим каждой семье.

Также эксперты советуют жильцам многоэтажек проверить на теплозатраты подвалы, крыши. Не будет лишним утеплить трубы, заклеить окна в подъезде и квартире. Вместе с соседями наработайте порядок действий в случае худшего сценария.

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