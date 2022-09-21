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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Доллар и евро резко подорожали в обменниках: курс валют 21 сентября

Валентина Летяк, редактор ленты
Доллар и евро резко подорожали в обменниках: курс валют 21 сентября
Фото: Depositphotos

В среду, 21 сентября, Нацбанк Украины установил официальный курс евро на уровне 36,52 грн/€1. Это на 2 копейки больше, чем накануне.

Курс американского доллара неизменнный с 22 июля, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,56 грн/$1.

Курси валют 21 вересня

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,9 грн  40,9 грн
Доллар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,6 грн 41,50 грн
Доллар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,5 грн 37,49 грн
Доллар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,6 грн 41,50 грн
Доллар 42,40 грн 43,20 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,45 грн 37,45 грн
Доллар 36,57 грн 37,57 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 42,9 грн, а продают по 44 грн.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,7 грн и продажа – 43 грн.

На черном рынке покупка доллара – 42,4 грн, а продажа – 42,7 грн, евро – в диапазоне 41,35/41,7 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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