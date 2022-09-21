Доллар и евро резко подорожали в обменниках: курс валют 21 сентября
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В среду, 21 сентября, Нацбанк Украины установил официальный курс евро на уровне 36,52 грн/€1. Это на 2 копейки больше, чем накануне.
Курс американского доллара неизменнный с 22 июля, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,56 грн/$1.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,9 грн
|40,9 грн
|Доллар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,6 грн
|41,50 грн
|Доллар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,5 грн
|37,49 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,6 грн
|41,50 грн
|Доллар
|42,40 грн
|43,20 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,45 грн
|37,45 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обменниках доллар покупают в среднем по 42,9 грн, а продают по 44 грн.
Евро колеблется на уровне: покупка – 41,7 грн и продажа – 43 грн.
На черном рынке покупка доллара – 42,4 грн, а продажа – 42,7 грн, евро – в диапазоне 41,35/41,7 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк