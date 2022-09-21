Долар та євро різко здорожчали в обмінниках: курс валют 21 вересня
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У середу, 21 вересня, Нацбанк України встановив офіційний курс євро на рівні 36,52 грн/ €1. Це на 2 копійки більше, ніж напередодні.
Курс американського долара незмінний з 22 липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,56 грн/$1.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,9 грн
|40,9 грн
|Долар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,6 грн
|41,50 грн
|Долар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,5 грн
|37,49 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,6 грн
|41,50 грн
|Долар
|42,60 грн
|43,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,45 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обмінниках долар купують в середньму по 42,9 грн, а продають по 44 грн.
Євро коливається на рівні: купівля – 41,7 грн та продаж – 43 грн.
На чорному ринку купівля долара – 42,4 грн, а продаж – 42,7 грн, євро – в діапазоні 41,35/41,7 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк