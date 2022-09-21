Вересень, 21 в 12:16

У середу, 21 вересня, Нацбанк України встановив офіційний курс євро на рівні 36,52 грн/ €1. Це на 2 копійки більше, ніж напередодні.

Курс американського долара незмінний з 22 липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,56 грн/$1.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,9 грн 40,9 грн Долар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,6 грн 41,50 грн Долар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,5 грн 37,49 грн Долар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,6 грн 41,50 грн Долар 42,60 грн 43,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,45 грн 37,45 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках долар купують в середньму по 42,9 грн, а продають по 44 грн.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,7 грн та продаж – 43 грн.

На чорному ринку купівля долара – 42,4 грн, а продаж – 42,7 грн, євро – в діапазоні 41,35/41,7 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк