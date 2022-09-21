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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро різко здорожчали в обмінниках: курс валют 21 вересня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Долар та євро різко здорожчали в обмінниках: курс валют 21 вересня
Фото: Depositphotos

У середу, 21 вересня, Нацбанк України встановив офіційний курс євро на рівні 36,52 грн/ €1. Це на 2 копійки більше, ніж напередодні.

Курс американського долара незмінний з 22 липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,56 грн/$1.

Курси валют 21 вересня

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,9 грн 40,9 грн
Долар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,6 грн 41,50 грн
Долар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,5 грн 37,49 грн
Долар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,6 грн 41,50 грн
Долар 42,60 грн 43,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,45 грн 37,45 грн
Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках долар купують в середньму по 42,9 грн, а продають по 44 грн.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,7 грн та продаж – 43 грн.

На чорному ринку купівля долара – 42,4 грн, а продаж – 42,7 грн, євро – в діапазоні 41,35/41,7 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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