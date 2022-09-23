Нацбанк назвал причину колебаний на валютном рынке в Украине

Сентябрь, 22 в 22:13

В НБУ сообщили, что из-за объявления мобилизации в РФ наблюдается колебание курса доллара на наличном рынке Украины.

Наличный валютный рынок достаточно чувствителен к изменениям в информационном пространстве, поэтому изменение курса связано, в частности, с психологическим фактором.

НБУ также отмечает, что ситуация на межбанковском валютном рынке, наоборот, улучшается. В частности, выросло предложение валюты со стороны экспортеров благодаря работе зернового коридора.

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Нацбанк продолжает принимать меры, чтобы уменьшить разницу между наличным и безналичным валютным рынком, а именно:

дал возможность гражданам покупать безналичную валюту с дальнейшим вложением ее на депозит, курс по этим операциям близок к официальному;

позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;

принимает меры по решению проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.

К тому же, НБУ и дальше работает над увеличением ставок по гривневым активам, чтобы украинцы имели вариации инструментов для сохранения собственных гривневых сбережений. Уже многие банки отреагировали на июньское повышение учетной ставки, некоторые повысили доходность гривневых депозитов до 15-20%. Недавно ставки начали повышать и крупные государственные банки.