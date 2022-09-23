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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк назвав причину коливань на валютному ринку в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нацбанк назвав причину коливань на валютному ринку в Україні
Фото: Depositphotos

У НБУ повідомили, що через оголошення мобілізації в РФ спостерігається коливання курсу долара на готівковому ринку України.

Готівковий валютний ринок є досить чутливим до змін у інформаційному просторі, тож зміна курсу пов’язана зокрема із психологічним чинником.

НБУ також зазначає, що ситуація на міжбанківському валютному ринку навпаки поліпшується. Зокрема, зросла пропозиція валюти з боку експортерів завдяки роботі зернового коридору.

Зараз дивляться

Нацбанк продовжує вживати заходів, щоб зменшити різницю між готівковим і безготівковим валютним ринком, а саме:

  • дав змогу громадянам купувати безготівкову валюту з подальшим вкладенням її на депозит, курс за цими операціями є близьким до офіційного;
  • дав змогу банкам збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку;
  • вживає заходів для вирішення проблеми з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків.

До того ж, НБУ і надалі працює над збільшенням ставок за гривневими активами, щоб українці мали варіації інструментів для збереження власних гривневих заощаджень. Вже багато банків відреагували на червневе підвищення облікової ставки, деякі з них підвищили дохідність гривневих депозитів до 15-20%. Нещодавно ставки почали підвищувати також й великі державні банки.

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Джерело: РБК-Україна
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