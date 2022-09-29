Сентябрь, 29 в 11:14

Если вы имеете долги, человек или организация, которой вы должны деньги, может обратиться в суд и добиться блокировки ваших счетов.

Арест накладывает исполнительная служба на основании постановления исполнителя об аресте средств должника.

Само постановление выносится согласно исполнительным документам или на основании решения суда, судебного приказа или нотариуса.

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На какие счета нельзя наложить арест — смотрите в нашем материале.

Какие счета могут заблокировать

Исполнительная служба накладывает аресты только на должников. А вот причин ареста может быть множество.

Например, вы не оплатили ЕСВ, имеете долг в банке или у вас есть задолженность по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Соответственно, взыскателем в вашем деле может быть физическое, юридическое лицо или государство. Это зависит от того, что и кому вы задолжали.

Заблокировать могут:

все кредитные карты;

счета в банках.

На какие счета нельзя наложить арест

Например, при оформлении кредита в банке клиент обязуется выполнять условия договора и оплачивать тело кредита вместе с комиссиями и процентами за пользование.

В случае нарушения условий банк может обратиться в суд, к государственному или частному исполнителю, которые арестовывают средства.

В то же время не подлежат аресту деньги, находящиеся на счетах со специальным режимом использования и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом.

То есть банк не имеет права арестовывать:

зарплатные счета;

пенсионные счета;

карты для выплат стипендии;

счета для выплат социальной помощи и других соцвыплат;

карты на выплату средств на детей.

Такие банковские счета считаются картами для целевого назначения, поэтому арестовывать их нельзя. Стоит добавить, что наложение ареста на зарплатную карту возможно, ведь законодательно они не определены, как счета специального использования.

Стоит отметить, что банк может заблокировать все счета, даже со специальным целевым назначением. Юрист Ростислав Кравец рассказывает, как действовать в таком случае.

Юрист отмечает, если человеку заблокировали пенсионный или зарплатный счет, ему стоит обратиться к своему исполнителю и в банк, и предоставить документ, который подтверждает, что этот счет используется только для получения заработной платы или пенсии.

— В соответствии с последним решением Верховного суда, банк и исполнительная служба самостоятельно обязаны разблокировать такой счет в течение одного дня. Если этого не произошло, нужно обжаловать действия частного или государственного исполнителя в суде, – советует юрист.

Как проверить наличие долга

Во время наложения ареста исполнительная служба обязательно вносит информацию относительно лица в Единый реестр должников.

Для получения информации вы может воспользоваться специальной услугой Автоматическая система исполнительного производства на сайте Министерства юстиции Украины:

перейдите по ссылке;

заполните личные данные;

нажмите Поиск.

На экране появится вся информация относительно номера исполнительного производства, документа, на основании которого оно открыто, и категории взыскания средств.

Также можно воспользоваться приложением Дія:

перейдите в приложение;

в меню найдите категорию Услуги ;

; далее выберите пункт Исполнительные производства.

Если на ваше имя не открыто производств, на экране вы увидите – Отсутствуют или Уплачены исполнительные производства.

Если же статус производства Открыт — это означает, что исполнитель вынес постановление об открытии производства и счета могут быть заблокированы.

Также вы можете обратиться в банк и выяснить причину ареста счетов.