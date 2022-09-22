Сентябрь, 22 в 7:55

Не все внутренне перемещенные лица, подавшие заявку на помощь через Дія до 30 апреля, получили денежные государственные выплаты.

Однако теперь появилась возможность подать повторное заявление удобным для себя способом.

Как ВПЛ подать повторную заявку на государственную помощь — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Выплаты для ВПЛ

В Минреинтеграции сообщили, что ВПЛ, которые так и не получили государственные выплаты (2-3 тыс. грн), могут подать повторную заявку.

Для этого необходимо:

лично обратиться в орган социальной защиты;

отправить заявление по почте в удобный орган соцзащиты.

Органы соцзащиты обязаны его принять и рассмотреть – даже если человек сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

В течение 10 дней со времени получения заявления должно быть назначено пособие.

— Ни один человек не должен остаться без государственной помощи, если он имеет на нее право! — подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.

Стоит отметить, что для постановки на учет ВПЛ регистрация места жительства там, откуда происходит перемещение, не является обязательной.

Подтвердить свое проживание в регионах, где продолжаются боевые действия, или на ВОТ украинцы могут многими способами, и органы соцзащиты не имеют права отказывать в рассмотрении заявлений.

Как подать повторное заявление на выплаты

Если вы не получили государственных выплат для ВПЛ, вам необходимо:

прийти в удобный орган соцзащиты населения;

подать повторное заявление;

предоставить подтверждение того, что вы присылали заявление на получение выплат до 30 апреля 2022 года;

получить помощь в течение 10 рабочих дней.

Если у вас нет возможности лично прийти в орган соцзащиты, вы можете отправить заявление и по почте.

Подать такое заявление можно до 1 октября 2022 года.