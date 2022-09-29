Вересень, 29 в 11:14

Якщо ви маєте борги, людина чи організація, якій ви винні кошти, може звернутися до суду та добитися блокування ваших рахунків.

Арешт накладає виконавча служба на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника.

Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

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На які рахунки не можна накласти арешт – дивіться у нашому матеріалі.

Які рахунки можуть заблокувати

Виконавча служба накладає арешти лише на боржників. А от причин арешту може бути безліч.

Наприклад, ви не сплатили ЄСВ, маєте борг у банку або у вас є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.

Відповідно, стягувачем у вашій справі може бути фізична, юридична особа або держава. Це залежить від того, що та кому ви заборгували.

Заблокувати можуть:

усі кредитні картки;

рахунки у банках.

На які рахунки не можна накласти арешт

Наприклад, під час оформлення кредиту у банку клієнт зобов’язується виконувати умови договору та сплачувати тіло кредиту разом з комісіями й відсотками за користування.

У разі порушення умов банк може звернутися до суду, до державного або приватного виконавця, які заарештовують кошти.

Водночас не підлягають арешту кошти, які перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

Тобто банк не має права арештовувати:

зарплатні рахунки;

пенсійні рахунки;

картки для виплат стипендії;

рахунки для виплат соціальної допомоги та інших соцвиплат;

картки на виплату коштів на дітей.

Такі банківські рахунки вважаються картками для цільового призначення, тому арештовувати їх не можна. Варто додати, що накладення арешту на зарплатну карту можливе, адже законодавчо вони не визначені, як рахунки спеціального використання.

Варто зазначити, що банк може заблокувати усі рахунки, навіть зі спеціальним цільовим призначенням. Юрист Ростислав Кравець розповідає, як діяти у такому випадку.

Юрист зазначає, якщо людині заблокували пенсійний чи зарплатний рахунок, їй варто звернутися до свого виконавця та у банк, і надати документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати чи пенсії.

– Відповідно до останнього рішення Верховного суду, банк та виконавча служба самостійно зобов’язані розблокувати такий рахунок протягом одного дня. Якщо цього не сталося, потрібно оскаржувати дії приватного чи державного виконавця у суді, – радить юрист.

Як перевірити наявність боргу

Під час накладання арешту виконавча служба обов’язково вносить інформацію щодо особи до Єдиного реєстру боржників.

Для отримання інформації ви може скористатись спеціальною послугою Автоматична система виконавчого провадження на сайті Міністерства юстиції України:

перейдіть за посиланням;

заповніть особисті дані;

натисніть Пошук.

На екрані з’явиться уся інформація стосовно номера виконавчого провадження, документа, на підставі якого воно відкрито, та категорії стягнення коштів.

Також можна скористатися застосунком Дія:

перейдіть в застосунок;

у меню знайдіть категорію Послуги ;

; далі оберіть пункт Виконавчі провадження.

Якщо на ваше ім’я не відкрито проваджень, на екрані ви побачите – Відсутні або сплачені виконавчі провадження.

Якщо ж статус провадження Відкрито – це означає, що виконавець виніс постанову про відкриття провадження, тож рахунки можуть бути заблоковані.

Також ви можете звернутися до банку та з’ясувати причину арешту рахунків.