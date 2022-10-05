Кто станет новым главой НБУ: назван кандидат и сроки назначения

Октябрь, 05 в 12:15

Вместо Кирилла Шевченко, который 4 октября подал заявление об отставке по состоянию здоровья, новым главой Нацбанка Украины станет Андрей Пышный, утверждает народный депутат Ярослав Железняк.

– Чтобы долго не гадали по срокам и кандидатам: новым главой НБУ станет Андрей Пышный, – написал он в соцсети.

По его словам, кандидатуру Пышного внесут сразу после голосования Рады об отставке нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко, и это произойдет уже на этой неделе – в день голосования бюджета в первом чтении.

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Андрей Пышный в 2014-2020 годах возглавлял Ощадбанк, еще до начала войны его называли одним из возможных кандидатов на пост главы НБУ, когда возникали разговоры о возможной смене руководителя.

В мае 2022 года Пышный стал советником главы правления Ощадбанка, он входит в группу по санкциям Ермака-Макфола.

4 октября глава НБУ Кирилл Шевченко заявил об отставке по состоянию здоровья.

Верховная Рада назначила его на этот пост на семилетний срок 16 июля 2020 года.