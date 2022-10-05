Хто стане новим головою НБУ: названо кандидата та терміни призначення

Жовтень, 05 в 12:15

Замість Кирила Шевченка, який 4 жовтня подав заяву про відставку за станом здоров’я, новим головою Нацбанку України стане Андрій Пишний, стверджує народний депутат Ярослав Железняк.

– Щоб довго не гадали по строках і кандидатах: новим головою НБУ стане Андрій Пишний, – написав він у соцмережі.

За його словами, кандидатуру Пишного внесуть одразу після голосування Ради про відставку нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка, і це станеться вже цього тижня – у день голосування бюджету у першому читанні.

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Андрій Пишний у 2014-2020 роках очолював Ощадбанк, ще до початку війни його називали одним із можливих кандидатів на посаду голови НБУ, коли виникали розмови про можливу зміну керівника.

У травні 2022 року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, він входить до групи санкцій Єрмака-Макфола.

4 жовтня глава НБУ Кирило Шевченко заявив про відставку за станом здоров’я.

Верховна Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року.