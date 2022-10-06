Госбюджет, инфляция и ВВП: Марченко дал прогноз на 2023 год

Октябрь, 06 в 15:10

Министр финансов Сергей Марченко во время конференции Forbes дал осторожный прогноз на 2023 год. Он ожидает, что ситуация с инфляцией и ВВП станет немного лучше, чем в 2022-м, однако обращает внимание на угрожающие факторы, которые могут повлиять на ситуацию.

Он отметил, что до конца этого года государство ожидает привлечения еще $16 млрд международной поддержки. Марченко подчеркнул, что следующий год для государственного бюджета Украины не будет намного лучшим, так как война продолжается, а это одна из основных статей затрат нашего государства.

Министр предупредил, что бюджет обеспечивается отчасти благодаря помощи партнеров и доноров, и тут могут быть определенные особенности, так как ситуация в мире резко изменилась.

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– Если в начале войны экономики многих стран-партнеров были стабильными, инфляция – под контролем, то сейчас начали возникать угрожающие факторы. Среди них – снижение роста экономик, в том числе США и в еврозоне в 2023 году. Экономика Китая приостанавливает свое развитие, что также влияет на потребление, – перечислил он.

Важным фактором являются и цены на энергоносители с резким ростом цен на продовольствие на 20%.

– Многие страны находятся на грани дефолта. Последствия, на которые мы должны обратить внимание: кризисы отставки правительств некоторых стран, где внутренние вызовы превысили внешние, связанные с войной… В таких условиях мы готовили бюджет на 2023 год со стабильными, неизменными налогами, – отметил министр.

Марченко сообщил, что среди самых надежных партнеров Украины первое место занимают США, которые ежемесячно направляют нам по $1,5 млрд, далее – ЕС и макрофинансовая помощь от него, следующими идут МВФ и Всемирный банк, которые, возможно, выделят программу для Украины.

– Мы над этим работаем, но решение за ними. Нам программа крайне необходима, мы видим это как один из основных приоритетов, – сказал он.

В то же время Сергей Марченко сообщил, что в этом году прогнозируемая инфляция – до 30%, а в следующем, как ожидается, 20% от ВВП. Программа же призвана помочь приблизить ВВП Украины к довоенному, что крайне сложно в тех условиях, в которых мы находимся сейчас.