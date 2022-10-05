Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины в 2023-2024 годах

Октябрь, 04 в 21:32

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,1 до 3,3%.

Об этом идет речь в отчете Economic outlook.

Кроме того, Всемирный банк более оптимистично оценил падение экономики Украины в этом году с 45,1% в августе до 35% сейчас.

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В 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 4,1%, а экономика начнет восстанавливаться уже в 2023 году. Однако рост останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты до конца прогнозируемого периода.

Всемирный банк ожидает, что последствия войны будут ощутимы на долгосрочной перспективе, поскольку экономическая деятельность будет подорвана разрушением производственных мощностей, ущербом для пахотных земель и сокращением рабочей силы, особенно если переселенцы не вернутся.

Такой сценарий все более вероятен, поскольку война становится все более опасной и затягивается, а беженцы налаживают свою жизнь в других странах.

Прогнозируется, что бедность в Украине вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году с высокими рисками ухудшения оценки, если ситуация с войной и энергетической безопасностью ухудшится.