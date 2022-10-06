Держбюджет, інфляція та ВВП: Марченко дав прогноз на 2023 рік

Жовтень, 06 в 15:10

Міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції Forbes дав обережний прогноз на 2023 рік. Він очікує, що ситуація з інфляцією та ВВП стане трохи кращою, ніж у 2022-му, проте звертає увагу на загрозливі фактори, які можуть вплинути на ситуацію.

Він зазначив, що до кінця цього року держава очікує залучити ще $16 млрд міжнародної підтримки. Марченко наголосив, що наступний рік для державного бюджету України не буде набагато кращим, оскільки війна триває, а це одна із основних статей витрат нашої держави.

Також міністр попередив, що бюджет забезпечується частково завдяки допомозі партнерів і донорів, і тут можуть бути певні особливості, оскільки ситуація у світі різко змінилася.

Зараз дивляться

– Якщо на початку війни економіки багатьох країн-партнерів були стабільними, інфляція – під контролем, то зараз почали виникати загрозливі чинники. Серед них – зниження зростання економік, зокрема в США та єврозоні у 2023 році. Економіка Китаю призупиняє свій розвиток, що також впливає на споживання, – вказав він.

Також важливим фактором є ціни на енергоносії та різке зростання цін на продовольство на 20%.

– Багато країн перебувають на межі дефолту. Наслідки, на які ми маємо звернути увагу: кризи відставки урядів деяких країн, де внутрішні виклики перевищили зовнішні, пов’язані з війною… У таких умовах ми готували бюджет на 2023 рік зі стабільними, незмінними податками, – наголосив міністр.

Марченко повідомив, що серед найнадійніших партнерів України перше місце посідають США, які щомісяця спрямовують нам по $1,5 млрд, далі – ЄС та макрофінансова допомога від нього, наступними йдуть МВФ та Світовий банк, які, можливо, виділять програму для України.

– Ми над цим працюємо, але рішення за ними. Нам програма вкрай необхідна, ми бачимо це як один із основних пріоритетів, – сказав він.

Водночас Сергій Марченко повідомив, що цього року прогнозована інфляція – до 30%, а наступного, як очікується, 20% ВВП. Програма покликана допомогти наблизити ВВП України до довоєнного, що вкрай складно в тих умовах, в яких ми є зараз.