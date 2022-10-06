Жовтень, 06 в 16:07

Верховна Рада підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, самого Шевченка на засіданні парламенту не було.

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Нагадаємо, ввечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Він пояснив, що через причини, пов’язані зі здоров’ям, які неможливо надалі ігнорувати, вирішив піти з посади очільника НБУ.

Водночас 6 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Шевченку оголосили про підозру.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність службових осіб державного Укргазбанку, яка призвела до збитків на суму понад 206 млн грн.

Вони встановили, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

Головою правління Укргазбанку з 2015 до 2020 року був саме Кирило Шевченко. Посаду очільника Нацбанку він обійняв у липні 2020 року.

Але у САП наголосили, що факти у справі Укргазбанку, за якими триває досудове розслідування, не стосуються періоду перебування голови НБУ на цій посаді.