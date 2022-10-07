Октябрь, 07 в 11:10

Украину ожидает резкое падение экономики из-за войны, развязанной Российской Федерацией, а потому она и дальше будет нуждаться в огромной финансовой поддержке. По прогнозу, рост экономики страны возобновится в 2023 году, но будет очень медленным.

Об этом сообщила президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо, пишет Foreign Policy.

– Главная цель EBRD в Украине – это поддержка реальной экономики, то есть восстановление и поддержка работы железной дороги, электросетей, поставок энергетических ресурсов, – перечислила она.

Президент добавила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет приблизительно на 30%.

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– Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки является вызовом, – пояснила она.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика сейчас в наихудшем состоянии за последние 80 лет.

Источник: Foreign Policy