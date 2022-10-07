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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк очікує різкого падіння економіки України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
світовий банк
Фото: Dreamstime

На Україну чекає різке падіння економіки через війну, розв’язану Російською Федерацією, а тому вона й надалі потребуватиме величезної фінансової підтримки. За прогнозом, зростання економіки країни відновиться у 2023 році, але буде дуже повільним.

Про це повідомила президент Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо, пише Foreign Policy.

– Головна мета EBRD в Україні – це підтримка реальної економіки, тобто відновлення та підтримка роботи залізниці, електромереж, постачання енергетичних ресурсів, – перерахувала вона.

Президент додала, що за результатами 2022 року економіка України впаде приблизно на 30%.

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– Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом, – пояснила вона.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка зараз у найгіршому стані за останні 80 років.

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Джерело: Foreign Policy

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