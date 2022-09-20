Что будет с минимальной зарплатой, пенсиями и субсидиями в 2023 году – объяснение Минсоцполитики

Государственный бюджет на 2023 год будет, в первую очередь, бюджетом обороны в условиях полномасштабной войны. Однако Кабинет министров не забыл и о социальных выплатах.

Об этом заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что приоритетным в госбюджете-2023 является сектор безопасности и обороны, на который выделяются беспрецедентные средства. А вторым по значимости является социальный сектор.

На следующий год общий бюджет социальной сферы составляет почти 800 млрд грн, из которых подавляющее большинство средств пойдет на выплату пенсий и разные бюджетные программы.

Виталий Музыченко также проинформировал, что будет с теми или иными соцвыплатами в 2023 году, в условиях полномасштабной войны:

1. Минимальная зарплата в следующем году не будет расти. Согласно базовому сценарию, она вырастет в декабре этого года до 6 700 грн, а в следующем останется на этом же уровне.

– Конечно, если будет восстанавливаться достаточно стремительными темпами экономический рост, это непременно повлияет и на сферу оплаты труда… Все будет зависеть от реального сектора экономики и формирования зарплат в среднем по государству. Поэтому, если все будет развиваться по оптимистическому сценарию, мы не исключаем, что можно будет потенциально пересматривать эти показатели, — объяснил замминистра.

2. Правительство планирует провести традиционную ежегодную индексацию пенсий с 1 марта 2023 года с учетом инфляции и средней зарплаты. Музыченко заверил, что в проекте госбюджета на следующий год закладываются соответствующие средства.

3. Прожиточный минимум будет пересмотрен “небольшими темпами”. В декабре этого года он вырастет на 81 грн – до 2 589 грн. В следующем году рост составит около 5,4%.

– Это не покроет в полном объеме инфляционные процессы, но параллельно мы делаем акцент на тех программах, которые помогают людям с низкими доходами справиться со сложными жизненными обстоятельствами, — заявил Музыченко.

Среди таких программ – финансирование льгот и жилищных субсидий, помощь малоимущим семьям, семьям с детьми (в частности, одиноким родителям), внутренне перемещенным лицам (переселенцам). На следующий год правительство закладывает расходы на выплату помощи этим категориям граждан.

4. В госбюджете-2022 в полном объеме заложены средства на финансирование программы пакет малыша, то есть на единовременную помощь при рождении ребенка.

5. Что касается больничных, то там, по словам Музыченко, более сложная ситуация, поскольку это косвенные бюджетные расходы. Больничные финансируются за счет наполнения Фонда соцстрахования через уплату ЕСВ.

– Там есть прямая корреляция между состоянием экономики, количеством рабочих мест, количеством трудоустроенных лиц и выплатами. И второй фактор, который влияет на этот процесс, – это уровень заболеваемости, – рассказал замминистра.

В Минсоцполитики прогнозируют, что при условии стабильной ситуации средств на больничные должно хватить.

6. Субсидии украинцам продолжат начислять. Граждане, получавшие их в течение прошлого отопительного сезона, автоматически получат и в этом.

– Учитывая агрессию РФ и полномасштабное военное вторжение, было принято решение о том, что все субсидии, которые люди у нас получали в прошлый отопительный период, то есть по апрель 2022 года, были автоматически, без обращения людей продлены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года, — подчеркнул Музыченко.

По его словам, в настоящее время в Украине около 2,2 млн получателей субсидий. А в следующем отопительном сезоне ожидается рост их количества до около 2,5 млн домохозяйств.

Замминистра призвал граждан, нуждающихся в социальной поддержке, уже сейчас обращаться за субсидиями. Это можно сделать как через ЦПАУ, так и через представителя территориальной общины, а также через электронные средства, например, портал Дія.

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