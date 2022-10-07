Жовтень, 07 в 16:25

У п’ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада України затвердила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2023 рік.

Як поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, за головний фінансовий документ країни проголосував 251 нардеп: від Слуги народу – 194, від Платформи за життя та мир – 17, від групи За майбутнє – 1, від Голосу – 7, від групи Довіра – 17, від групи Відновлення України – 11, четверо позафракційних.

Жодного голосу не дали Європейська Солідарність та Батьківщина.

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Обговорення правок до держбюджету тривало майже три години. Загалом народні обранці подали 1 270 правок.

Розгляд відбувався в два етапи: спочатку документ ухвалили за основу (тобто проголосували за пропозиції нардепів), а після розгляду правок – затвердили в першому читанні в цілому.

Що передбачає держбюджет-2023

У Кабінеті міністрів назвали державний бюджет на 2023 рік “бюджетом воюючої країни”.

Так, у внесеному до ВР проєкті держбюджету №8000 уряд запропонував збільшене фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 17,8% ВВП України. Як наголошували в Міністерстві фінансів, це втричі більше, ніж було у держбюджеті на 2022 рік.

Загальна сума доходів держбюджету-2023 закладена на рівні 1 279,1 млрд грн. Видатки та надання кредитів заплановані на рівні 2 573,4 млрд грн.

Макроекономічний прогноз і проєкт бюджету на 2023 рік розраховано за “консервативним середньо песимістичним сценарієм”.

Ключовий пріоритет – оборона та безпека України (на це виділяється майже 50% всього обсягу бюджету).

А другий пріоритет – соціальна сфера (соціальні програми, пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішнім переселенцям, витрати на медицину та освіту). На це передбачено ще 35% від усіх видатків держбюджету. Інші видатки планують скорочувати.

Планується створення фонду ліквідації наслідків повномасштабної збройної агресії РФ. Також уряд пропонує закласти додаткову дотацію для місцевих бюджетів на компенсацію витрат у зв’язку з війною.

Проєкт держбюджету на 2023 рік передбачає спрямування коштів на такі ключові напрями:

• нацбезпека та оборона – 1 141,1 млрд грн;

• охорона здоров’я – 175,7 млрд грн;

• освіта – 155 млрд грн;

• пенсійне забезпечення та соц захист – 403,4 млрд грн;

• підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд грн;

• Резервний фонд – 17,3 млрд грн;

• Фонд ліквідації наслідків збройної агресії – 19 млрд грн;

• Фонд розвитку підприємництва – 16 млрд грн;

• надання грантів бізнесу – 1,37 млрд грн.

Кабмін прогнозує дефіцит держбюджету на рівні 20% ВВП України. “Дірку” в бюджеті збираються перекривати за рахунок державних запозичень (в обсязі 1 686,8 млрд грн, із яких для погашення держборгу – 415,0 млрд грн).

Розмір мінімальної зарплати в 2023 році підвищувати не планують: з 1 січня 2023 року він становитиме 6 700 грн на місяць (40,46 грн у погодинному розмірі). Востаннє “мінімалка” зросте в грудні цього року: з 6 500 до 6 700.

Так само не підвищуватимуть прожитковий мінімум: у 2023 році його розмір на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 589 грн.

Як розповів Ярослав Железняк, після розгляду в залі засідань залишилися лише дві “балансові правки”: про збільшення на 2 млрд грн фінансування ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) та про додаткові 446 млн грн на соцзахист дітей та сімей.

Водночас були провалені правки про збільшення фінансування загальнонаціонального телемарафону на 1,4 млрд грн, а також щодо додаткових прав Кабміну.

Розгляд проєкту держбюджету на 2023 рік у другому читанні планується вже у жовтні.

Які макроекономічні показники закладає Кабмін в держбюджет

При розрахунку державного бюджету на 2023 рік враховувалися такі макропоказники економічного і соціального розвитку:

прогноз номінального ВВП становить 6 399 млрд грн;

реальне зростання ВВП України – на рівні 4,6%;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 130%;

середньорічний прогнозний курс національної валюти – 42,2 грн/долар США; прогнозний курс на кінець 2023 року – 50 грн/долар США.

Середньомісячна заробітна плата працівників прогнозується на рівні 18 508 грн. А рівень безробіття населення – 28,2%.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка