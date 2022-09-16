Сентябрь, 15 в 23:04

В государственном бюджете на 2023 год не предусматривается финансирование потребностей правительства Национальным банком путем выкупа облигаций внутреннего госзайма.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Такая опция есть. Но если мы сможем гарантированно получить $38 млрд от наших партнеров, злоупотреблять гиперинфляцией и другими факторами, залезать в карманы украинцев через выкуп облигаций Нацбанком, из-за других рисков — девальвации и гиперинфляции — мы не будем, — рассказал Марченко.

Министр финансов добавил, что все же правительство оставляет такой вариант как запасной.

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— В этом году мы им пользуемся, потому что сложная ситуация. Конечно, будем смотреть, как мы сможем обойтись без этого, — сказал он.

Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее рассказывал, что в 2023 году Украина будет ежемесячно требовать $3,2 млрд для ликвидации дефицита в госбюджете. Указанную сумму Украине должны покрыть международные партнеры Украины: Соединенные Штаты, Евросоюз и МВФ.

На этой неделе правительство Украины одобрило проект госбюджета на 2023 год, который уже был зарегистрирован в Верховной Раде. В нем предусмотрено сокращение потребностей в финансировании дефицита бюджета.