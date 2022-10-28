Октябрь, 28 в 15:11

Министр экономики Юлия Свириденко сообщили, что украинское правительство реализует ряд программ для уменьшения уровня безработицы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Глава ведомства напомнила, что из-за войны экономика Украины упала почти на 30%, и как следствие — растет уровень безработицы.

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С начала военных действий статус безработного получили 404 тысячи граждан. В настоящее время 230 тыс. зарегистрированных безработных, получающих пособие от государства.

К тому же более чем в два раза уменьшилось количество вакансий — на сегодняшний день их всего 31 тысяча, то есть на одну вакансию претендует 8 безработных, подчеркнула Юлия Свириденко. Именно поэтому Правительство ввело комплекс мер, направленных на повышение уровня занятости.

В частности, по программе есть работы украинцы имеют возможность получить микрогранты до 250 тыс. грн на начало или расширение бизнеса, гранты до нескольких миллионов — на развитие перерабатывающих предприятий, закладки садов, теплиц. Обязательным условием предоставления грантов есть создание предпринимателями новых рабочих мест.

— Будущее за малым и средним бизнесом. Те предприниматели, которые даже во время войны готовы начинать или развивать собственное дело, создавать новые рабочие места и нанимать людей получат финансовую поддержку от государства в виде грантов, — рассказала Юлия Свириденко.

Также правительство предлагает компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Этой помощью уже воспользовалось 9 тыс. предпринимателей. Кроме того, безработных можно завербовать в Армию восстановления.

– Часть украинцев защищает нашу страну и приближает победу, другая – должна работать. Альтернативы у нас нет. Для тех, кто сейчас остался без работы и хочет работать, мы предлагаем приобщиться к общественно полезным работам и получать как минимум минимальную заработную плату, которую гарантирует государство. При этом местные власти за счет собственных средств могут увеличить оплату за такую ​​работу, — отметила министр экономики.

В настоящее время центры занятости предлагают различные программы переподготовки. Для людей старше 45 лет, ветеранов, внутри перемещенных лиц есть возможность получить ваучер на обучение для смены специальности, стоимость которого до 26 тыс. грн.

Фото: Минэкономики