Октябрь, 28 в 12:10

В Национальном банке Украины сообщают, что инфляция в этом году достигнет почти 30%, а в последующие годы она должна замедлиться. Что касается цен, то они начнут замедляться со следующего года благодаря налаживанию логистики и производства, снижению мировой инфляции.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Цены на продукты с начала войны подорожали из-за дорогостоящих энергоносителей и усложненной логистики.

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В Украине быстрее дорожали фрукты, преимущественно импортные цитрусовые и бананы. Из-за уменьшения предложения, в частности из временно оккупированных южных регионов Украины, подорожали овощи.

Инфляция сырых продуктов в дальнейшем будет ускоряться и превысит 50% в следующие два квартала, отмечают в НБУ. Цены повысятся в зимний период из-за дорогостоящих энергоносителей.

Увеличился рост цен на подсолнечное масло и продукты из него. Подорожали корма для животноводства, фиксировалось сокращением поголовья — все это также повлекло за собой рост цен на продукцию животноводства. В частности, более высокими темпами дорожало мясо, а также яйца.

Более высокими темпами росли цены на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также под влиянием удорожания энергоносителей и ожиданий сокращения производства быстрее росли цены на сахар. Дорогие энергоносители влияли и на стоимость производства непродовольственных товаров, в частности строительных материалов и стеклянных изделий, говорится в отчете.

В следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых более высоких урожаев, в частности, из южных областей Украины.

Дезинфляционным фактором станет прогнозируемое снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.

Дальнейшее насыщение продовольственного рынка предложением как внутреннего производства, так и путем импорта позволит стабилизировать продовольственную инфляцию на низких уровнях (около 3%), говорится в отчете Нацбанка.

Рост цен на топливо существенно замедлился (до 66.2% г/г в сентябре), хотя сами цены все еще завышены.