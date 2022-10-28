Жовтень, 28 в 15:11

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що український уряд наразі реалізує низку програм для зменшення рівня безробіття.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Очільниця відомства нагадала, що через війну економіка України впала майже на 30%, як наслідок – зростає рівень безробіття.

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З початку воєнних дій статус безробітного отримали 404 тис. громадян. Нині 230 тис. зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу від держави.

До того ж у понад два рази зменшилась кількість вакансій – на сьогодні їх лише 31 тис., тобто на одну вакансію претендує 8 безробітних, наголосила Юлія Свириденко. Саме тому уряд запровадив комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості.

Зокрема, за програмою єРобота українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу, гранти до кількох мільйонів – на розвиток переробних підприємств, закладки садів, теплиць. Обов’язковою умовою надання грантів є створення підприємцями нових робочих місць.

– Майбутнє за малим і середнім бізнесом. Ті підприємці, які навіть під час війни готові розпочинати чи розвивати власну справу, створювати нові робочі місця і наймати людей, отримають фінансову підтримку від держави у вигляді грантів, – розповіла Юлія Свириденко.

Також уряд пропонує компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Цією допомогою вже скористались 9 тис. підприємців. Крім того, безробітних можуть залучати до Армії відновлення.

– Частина українців захищає нашу країну та наближає перемогу, інша – має працювати. Альтернативи у нас немає. Для тих, хто зараз залишився без роботи і хоче працювати, ми пропонуємо долучитись до суспільно корисних робіт й отримувати щонайменше мінімальну заробітну плату, яку гарантує держава. Водночас місцева влада за рахунок власних коштів може збільшити оплату за таку роботу, – зазначила міністр економіки.

Наразі центри зайнятості пропонують й різні програми перекваліфікації. Для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 26 тис. грн.

Фото: Мінекономіки