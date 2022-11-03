Ноябрь, 03 в 15:00

Технологический гигант Microsoft до конца 2023 года предоставит Украине $100 млн помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Так, вице-президент компании Microsoft Брэд Смит встретился с вице-премьером — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В ходе встречи Брэд Смит сообщил о решении предоставить помощь.

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Теперь государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие секторы в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft.

Также Microsoft поможет с кураторством цифровых секторов Украины, таких как: кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование.

В Минцифри отмечают, что с начала полномасштабной войны компания Microsoft выделила более 400 млн долларов в поддержку Украины. А еще Microsoft стала одной из первых компаний, еще в начале марта остановивших все новые продажи продуктов и услуг в России.

Ранее сообщалось, что терминалы спутниковой связи Starlink будут продолжать работать в Украине.