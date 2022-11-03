Microsoft надасть Україні $100 млн допомоги: на що підуть гроші
Технологічний гігант Microsoft до кінця 2023 року надасть Україні $100 млн допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Так, віцепрезидент компанії Microsoft Бред Сміт зустрівся із віцепрем’єром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Під час зустрічі Бред Сміт повідомив про рішення надати допомогу.
Тепер державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.
Також Microsoft допоможе з кураторством цифрових секторів України, таких як: кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.
У Мінцифрі наголошують, що від початку повномасштабної війни компанія Microsoft надала понад 400 млн доларів на підтримку України. А ще Microsoft стала однією з перших компаній, яка ще на початку березня зупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії.
Раніше повідомлялося, що термінали супутникового зв’язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні.