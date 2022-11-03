Листопад, 03 в 15:00

Технологічний гігант Microsoft до кінця 2023 року надасть Україні $100 млн допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Так, віцепрезидент компанії Microsoft Бред Сміт зустрівся із віцепрем’єром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Під час зустрічі Бред Сміт повідомив про рішення надати допомогу.

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Тепер державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

Також Microsoft допоможе з кураторством цифрових секторів України, таких як: кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.

У Мінцифрі наголошують, що від початку повномасштабної війни компанія Microsoft надала понад 400 млн доларів на підтримку України. А ще Microsoft стала однією з перших компаній, яка ще на початку березня зупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії.

Раніше повідомлялося, що термінали супутникового зв’язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні.