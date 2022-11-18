Могут ли к отключению света добавиться проблемы с газом: оценка эксперта

Ноябрь, 18 в 14:40

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко оценил, может ли Украина в результате российских ракетных ударов получить проблемы не только со светом, но и с газом.

Напомним, что 17 ноября российские агрессоры совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на украинском Востоке, что подтвердили в Нафтогазе.

До этого РФ обстреливала энергетические объекты, в результате чего во многих регионах до сих пор продолжаются перебои с электричеством.

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– Ситуация сложная. Это системные атаки на энергетическую инфраструктуру, самые большие атаки в истории человечества. Повреждены линии электропередачи, даже те, которые связывают энергетическую систему с Ровенской и Хмельницкой атомными станциями, – рассказал Омельченко.

По его мнению, это очень опасно и может привести к аварии европейского уровня.

Что касается газовой инфраструктуры – в Харьковской и Полтавской областях расположены крупнейшие месторождения в Украине, атаки на которые могут вызвать серьезные энергетические проблемы зимой.

– Поэтому здесь велика роль наших западных партнеров. Необходимо повысить поставки оборудования Украине, – сообщил эксперт.

Он отметил, что существует необходимость наращивания поставок и оружия для защиты Украины.