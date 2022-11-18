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Факти / Україна / Економіка

Чи можуть до відключень світла додатись проблеми з газом: оцінка експерта

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
газ
Фото: Pixabay

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко оцінив, чи може Україна внаслідок російських ракетних ударів отримати проблеми не тільки зі світлом, але й з газом.

Нагадаємо, що 17 листопада російські агресори здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на українському Сході, що підтвердили у Нафтогазі.

До цього РФ обстрілювала енергетичні об’єкти, в результаті чого в багатьох регіонах досі тривають перебої з електрикою.

Зараз дивляться

– Ситуація складна. Це системні атаки на енергетичну інфраструктуру, найбільші атаки в історії людства. Пошкоджені лінії електропередач, навіть ті, які пов’язують енергетичну систему з Рівненською і Хмельницькою атомними станціями, – розповів Омельченко.

На його думку, це дуже небезпечно і навіть може призвести до аварії європейського рівня.

Стосовно газової інфраструктури – у Харківській та Полтавській областях розташовані найбільші родовища в Україні, атаки на які можуть викликати серйозні енергетичні проблеми взимку. 

– Тому тут велика роль наших західних партнерів. Потрібно підвищити постачання обладнання Україні, – повідомив експерт.

Він наголосив, що існує необхідність нарощування поставок і зброї для захисту України.

– Тут є пряма залежність – чим більші успіхи українських військових на фронті, тим більше Росія нищить цивільну інфраструктуру, знищуючи, по суті, життєздатність населення, – резюмував він.

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Джерело: ВВС
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